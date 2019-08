Casolare abbandonato in fiamme, pericolo per le case vicine. Sul posto i Vigili del Fuoco

Immediato e provvidenziale l’intervento delle squadre di emergenza del 115

Di: Alessandro Congia

Incendio di alcuni travi in legno e masserizie in una casa disabitata nel centro storico del paese, i Vigili del Fuoco di Iglesias spengono il rogo evitando la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti.

E’ accaduto questo pomeriggio, quando da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, la squadra "5A" dei distaccamento dei Vigili del Fuoco di Iglesias è intervenuta in via Monte, nel comune di Villamassargia, per l'incendio di alcune travi in legno e masserizie all'interno di una casa disabitata nel centro storico del paese.

Gli operatori della squadra "5A" con un'Aps (autopompa serbatoio) e il supporto di un'Abp (autobotte pompa) hanno spento le fiamme e bonificato i focolai residui mettendo in sicurezza l'area circostante, ed evitando la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.