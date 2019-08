Ambulanza si scontra con un’auto al semaforo, ci sono feriti

Fortunatamente, per le persone coinvolte, non ci sono pericoli di vita, danni ingenti alle vetture coinvolte

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale, coinvolte un'ambulanza e un'autovettura, i Vigili del Fuoco per soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti intorno alle 14, a Monserrato, nell'incrocio tra la strada statale 554 e la 387, per un incidente stradale, dove per cause ancora da accertare un'ambulanza in transito in servizio di soccorso e un'autovettura si sono scontrate finendo sopra il palo dell'impianto semaforico, feriti gli occupanti dell'autovettura una coppia con a bordo anche una bambina, e il personale medico dell'ambulanza, tutti in maniera non grave, soccorsi e affidati ad altro personale intervenuto con ambulanze inviate dal servizio di Emergenza del 118.

La squadra VVF di Pronto intervento ha provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli dell'impianto semaforico con l'ausilio di un'autoscala, mettendo in sicurezza la sede stradale.

Sul posto la Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.