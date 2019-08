Benessere dei bambini e dei ragazzi, ecco il progetto della Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai

Il Presidente Alessandro Corona: “Qualificare l'offerta territoriale dei servizi alla persona con interventi collegiali”

Di: Antonio Caria

La Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai ha deciso di puntare sul benessere e sulla qualità della vita delle persone tramite un progetto di socializzazione rivolto alle ai bambini e agli adolescenti dai 3 ai 16 anni.

Il progetto sperimentale (investimento 50.000 euro), vuole mettere le basi per un futuro in cui le attività di socializzazione per la popolazione possano essere programmate in modo collegiale, all'interno dei vari servizi già offerti dalla Comunità Montana.

“Vogliamo partire – ha sottolineato Gualtiero Mameli, Assessore ai Servizi sociali – con un progetto pilota che valorizzi il nostro territorio attraverso l'azione congiunta delle nostre comunità, all'interno dei servizi offerti dalla Comunità Montana. Per questo abbiamo ideato un percorso ludico-ricreativo rivolto ai nostri giovani e ci auguriamo che, dal livello sperimentale si possa giungere a un piano di offerta generale gestito e curato dall'Ente sovra-territoriale, capace di favorire l'integrazione delle nostre comunità".

Il progetto prevede tre tipologie di interventi:

Attività ludico ricreative riservate ai minori dai 3 ai 5 anni e che si svolgeranno nei Comuni che hanno aderito alla iniziativa, per due giorni alla settimana. Un laboratorio muralistico per i minori dai 6 agli 11 anni sempre per due giorni alla settimana e gite fuori porta destinate i minori dai 12 ai 16 anni. Le attività saranno comunicate dai singoli Comuni aderenti alla iniziativa.

“La Comunità Montana – ha aggiunto il Presidente Alessandro Corona – ha deciso di attivare questo progetto sperimentale con un obiettivo specifico, qualificare l'offerta territoriale dei servizi alla persona con interventi collegiali, favorendo l'idea del sistema territoriale come motore del benessere e della qualità della vita delle persone. Se il progetto pilota otterrà dei risultati soddisfacenti, nei prossimi mesi porteremo al tavolo degli amministratori l'idea di un servizio più ampio che possa garantire la qualità in tutti i Comuni della nostra Comunità Montana”.