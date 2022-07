Bono. Il giorno speciale di Raimondo: prende la maturità

Sui social gli auguri del sindaco: “Vederlo così felice ci ha emozionato e riempito il cuore di orgoglio”

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri è stato un giorno speciale per il paese di Bono e per Raimondo, che ha sostenuto l'esame di maturità, concludendo così il percorso scolastico. Raimondo è un ragazzo affetto da sindrome di down e il sindaco del paese, Michele Solinas, ha voluto dedicargli un post sui social.

“Vederlo così felice ci ha emozionato e riempito il cuore di orgoglio – ha scritto il sindaco di Bono – Per lui la scuola è sempre stato un divertimento. È un modello per tutti. L’amministrazione comunale augura a Raimondo e a tutti i maturandi della nostra comunità un grosso in bocca al lupo. Ad maiora semper”.