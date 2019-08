Minaccia di lanciarsi dal settimo piano del municipio, salvato dai Carabinieri

L’uomo, un 63enne cagliaritano, ha tenuto in ansia i dipendenti del Comune, poi è stato convinto a desistere dal tentativo estremo

Di: Alessandro Congia

Alla fine lo hanno convinto, i Carabinieri della Radiomobile Quartu e i Vigili del Fuoco ci hanno messo un po’ per ‘negoziare’ con l’uomo che aveva minacciato di lanciarsi dal settimo piano del palazzo municipale. Poi, fortunatamente, è stato tratto in salvo, evitando il peggio.

Motivo del gesto? Chiedeva il rilascio della carta di identità, senza fissa dimora, ora spetterà ai funzionari dell’ufficio Anagrafe constatare o meno se potrà ottenerla considerato che non ha una residenza fissa. Fatto sta che stamattina, dalle 10, l’episodio ha creato non poche paure tra il personale del Comune: fortunatamente, tutto si è risolto in bene.