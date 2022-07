Giornata da 24 incendi in Sardegna: 9 gli interventi aerei del Corpo forestale

Ecco dove sono divampati i roghi

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna, su un totale di 24 incendi registratisi sul territorio regionale, si segnalano nove roghi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio.

Fiamme a Nurri, in località Riu Bau, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione Forestale di Isili coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Villasalto. Sul posto le squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Isili e Villanovatulo. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 4 ettari di vegetazione. Incendio anche a Bottidda, dove sono intervenuti i forestali di Bono e un elicottero proveniente da Anela.

A Olbia il rogo è divampato in località Rio de Cabu Abbas. Sul posto, oltre a un elicottero proveniente dal Limbara, la squadra dei Vvf di Olbia, la squadra dei volontari del Comune di Olbia e della Protezione civile.

Elicotteri in volo anche per gli incendi che hanno interessato i territori di Seneghe, presso il Nuraghe Chimbeina, Siliqua (Rio Su Tintisnu), San Sperate, Lodè (località Stuppa e Piras) e Oschiri (due velivoli in azione).