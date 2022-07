Cagliari. Sindaci e organizzazioni sindacali del Sulcis ricevuti a Villa Devoto dopo ore di presidio

Il sindaco di Iglesias Mauro Usai: “Lo stato di agitazione continuerà fino alla riapertura del Pronto Soccorso del Cto”. Domani l’Assessore Nieddu a Carbonia

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo ore di presidio, Sindaci e organizzazioni sindacali del Sulcis, che questa mattina hanno marciato fino a Cagliari per dire no al depotenziamento dei presidi ospedalieri, dopo la chiusura del pronto soccorso del Cto di Iglesias e le criticità di quello di Carbonia, sono stati ricevuti a Villa Devoto.

“L'Assessore Nieddu sta in questo momento ricevendo le organizzazioni sindacali e domani sarà in visita a Carbonia per i lavori della conferenza socio sanitaria. Lo stato di agitazione continua fino alla riapertura del pronto soccorso” comunica il Sindaco di Iglesias Mauro Usai sulla propria pagina Facebook.

“Volevo ringraziare i presenti e rassicurare coloro che pensano che saremmo dovuti essere più numerosi: sulla sanità, come già avvenuto in passato, in particolare per i presidi ospedalieri della nostra città, non sono disposto a retrocedere di un millimetro, a costo anche di essere l'unico a scendere in piazza, senza colori politici e senza strumentalizzare le battaglie, con la sola forza della ragione.

Lo devo alla città e ai miei concittadini che oggi, nonostante il caldo, erano numerosi fino alle fine. La storia presto o tardi passerà il conto delle azioni che portiamo avanti, nel bene o nel male. L'importante è essere sempre convinti delle proprie idee e fare di tutto per tutelare coloro che generosamente e con fiducia, ci hanno consegnato il mandato di rappresentanza” conclude con orgoglio il Primo Cittadino.