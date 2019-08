Decoro urbano, lavori in corso all'ingresso della città e sul lungomare Barcellona

Previsti interventi di sfalcio e pulizia del bordo strada e la sostituzione dei dissuasori con nuovi elementi spartitraffico

Di: Antonio Caria

Vanno avanti gli interventi di pulizia, manutenzione, segnaletica, verde urbano, avviati dal Sindaco di Alghero Mario Conoci e che vede tutti i settori dell’Amministrazione.

In questi giorni si sta intervenendo nell’ingresso della città, dalla zona di Santi Angeli – Galboneddu, dove l’Assessore alle Manutenzioni Antonello Peru ha interessato la Società In House per gli interventi di sfalcio e di pulizia del bordo strada, particolarmente invaso da rami ed erbacce.

Lavori anche sul Lungomare Barcellona, con la sostituzione dei dissuasori con nuovi elementi spartitraffico in grado di garantire più sicurezza nei tratti privi di aiuola centrale.