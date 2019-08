Incendio doloso al trenino del parco dell’Asinara, trovate tracce di diavolina

Un episodio assurdo, avvenuto nella notte

Di: Alessandro Congia

Un attentato incendiario nella notte in piena regola, contro il trenino turistico dell'isola dell'Asinara, di fronte alla costa settentrionale della Sardegna.

Durante la notte, intorno alle 23.30, ignoti hanno dato alle fiamme al mezzo gommato che trasporta i turisti alla scoperta dell'isola-parco. L'allarme è arrivato alla centrale operativa del Corpo forestale di Sassari, che ha inviato gli equipaggi sull'isola per spegnere il rogo.

Sul posto i forestali hanno trovato tracce di diavolina, utilizzata come innesco per l'incendio del trenino: un gesto assurdo, matrice dolosa con un danno immenso per i gestori del servizio a danno dell’immagine della Sardegna.