Covid. In Sardegna 933 nuovi casi e nessun decesso

In aumento i ricoveri nei reparti ordinari, otto in più

Di: Redazione Sardegna Live

Calano i contagi giornalieri da Covid in Sardegna. Nell’ultimo bollettino sono stati 933 i nuovi casi di positività registrati (di cui 834 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2079 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8, uno in meno. In aumento i ricoveri nei reparti di area medica, otto in più e totale che è salito a 132. Sono 29456 le persone in isolamento domiciliare (+140). Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi.