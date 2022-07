Sondaggi: Solinas è terzultimo tra i governatori

Il presidente ha perso oltre l’8% del suo consenso. Tra i sindaci Campus (Sassari) al 53° posto, Truzzu (Cagliari) al 73°

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente della Regione Christian Solinas è terzultimo tra i governatori nel "Governance Poll 2022" di Noto Sondaggi, pubblicato oggi dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Solinas, che risulta essere 16° nella classifica, ha perso l'8,3% del suo consenso rispetto al giorno delle elezioni passando dal 47,8% del giorno della sua elezione nel febbraio 2019 al 39,5% attuale. A guidare la classifica è il presidente del Veneto, Luca Zaia, seguito da Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) e Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna).

Per quanto riguarda i sindaci, nei primi tre posti ci sono Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) e Antonio Decaro (Bari). Per trovare un primo cittadino sardo bisogna scorrere la classifica sino al 53/o posto dove si trova Nanni Campus, che guida l'amministrazione di Sassari e che dal giorno dell'elezione, nel luglio 2019, ha perso il 4,2% dei consensi, secondo il sondaggio, passando dal 56,2% al 52%. Solo 73/o (quintultimo su 78 sindaci inseriti in classifica) il primo cittadino di Cagliari Paolo Truzzu che in tre anni perde il 5,1% (da 50,1%a 45%).