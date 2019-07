Panico per un incendio in una palazzina, i Vigili del Fuoco salvano un cane

Immediato l'intervento delle squadre del 115

Di: Alessandro Congia

I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti stanotte a Sestu in via Ottaviano Augusto al numero 87 per un incendio in un'abitazione.

Sul posto sono giunti 4 mezzi e 14 operatori che hanno evitato con il loro intervento il propagarsi delle fiamme dal primo piano dell'abitazione al secondo piano.

Durante le fasi del soccorso, a cui hanno collaborato anche gli uomini della Compagnia Barracellare, è stato portato in salvo un cane che si trovava all’interno del area interessata dall incendio. Le cause sono ancora in fase di accertamento.