"Numero chiuso per Cala Luna", la proposta del consigliere regionale Corrias (Pd)

Per il consigliere di minoranza "il numero chiuso rappresenta una misura necessaria per la tutela degli habitat costieri e di chi vuole viverne l’esclusiva bellezza"

Di: Redazione Sardegna Live

"Il pontile di Ispuligedenìe è agibile e perfettamente funzionale al varo del numero chiuso, ovvero alla razionalizzazione degli approdi e al contingentamento delle presenze in spiaggia. Il numero chiuso funziona e rappresenta, già dal 2016, una misura necessaria per la tutela degli habitat costieri e di chi vuole viverne l’esclusiva bellezza". Così in una nota il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias, che propone un limite di accessi anche per Cala Luna.

"Da allora, nelle spiagge libere della Sardegna (Birìala, Goloritzè, Gabbiani, Budelli, La Pelosa, Tuerredda tra le altre, per citarne alcune), invale questa buona pratica - prosegue -, finora affidata alla sensibilità degli amministratori locali, ma che deve diventare strutturale nelle politiche ambientali e turistiche della nostra Regione, tanto da assumerne la cifra riconoscibile, nel necessario, assoluto riguardo per le prerogative dei comuni che ne hanno competenza, delle comunità coinvolte e di tutti i portatori d’interesse. Come è accaduto sinora".

"Per questo, anche per questo - sottolinea l'ex sindaco di Baunei -, propongo di iniziare a ragionare seriamente sul numero chiuso a Cala Luna".