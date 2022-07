Gran caldo fino a martedì, in Sardegna temperature fino a 42-43 gradi

La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di allerta

Di: Redazione Sardegna Live

Grande caldo almeno fino a martedì prossimo, con temperature fino a 42-43 gradi in Sardegna e Sicilia. Quindi seguirà un 'meteo-ribaltone' che porterà temporali pomeridiani e nel fine settimana un abbassamento della colonnina di mercurio.

La previsione è di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. "E' in corso - sottolinea - una fase rovente su tutta l'Italia con le temperature che toccheranno punte massime ben oltre i 35 gradi, soprattutto in Val Padana, sulle zone interne delle due Isole maggiori (qui addirittura si potrebbero toccare i 42-43 gradi) e su parte del Centro (39 a Firenze e Roma)". Dopo martedì, secondo Gussoni, c'è un'elevata possibilità di temporali pomeridiani a causa delle infiltrazioni, soprattutto alle quote medie, di correnti più fresche e umide da Ovest-Nord Ovest.

"Per il prossimo fine settimana, invece - conclude il meteorologo - è possibile un ridimensionamento delle temperature, con un caldo senza eccessi, grazie al ritorno in grande stile dell'anticiclone delle Azzorre che di fatto si sostituirebbe al più rovente africano".

Intanto la Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse che sarà in vigore dalle 10 di domenica 3 luglio alle 18 di lunedì 4 luglio. Il provvedimento è stato adottato per le alte temperature previste nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dall’Avviso, si prevedono sulla Sardegna temperature in generale e progressiva estensione spaziale risultando anche molto elevate, ovvero superiori ai 37°C, e anche maggiori di 40°C.