Alghero Experience: online l'incantevole Grotta di Nettuno

Il presidente Andrea Delogu: “Un'occasione in più per valorizzare le singole attrazioni che il territorio può vantare, facilitando i numerosi turisti nella prenotazione e nell’acquisto dei biglietti”

Di: Redazione Sardegna Live

Alghero Experience la piattaforma di e-commerce del portale di promozione turistica della Riviera del Corallo si colora di una veste grafica più accattivante e intuitiva anche da mobile e si arricchisce di nuove opportunità per i visitatori. Il punto di riferimento dell'offerta turistica, attraverso il quale promuovere e vendere tutte le esperienze e le attrazioni che Alghero sa offrire - musei, eventi, escursioni, merchandising - si arricchisce di nuove opportunità per i visitatori, facilitando il processo di prenotazione e acquisto online dei biglietti.

All'Alghero Ticket - la card che garantisce, ad un prezzo agevolato, la visita alla Grotta di Nettuno, Museo Archeologico della Città, Museo del Corallo, Museo Casa Manno, Ecomuseo Egea, Complesso Monumentale di San Francesco, Complesso nuragico di Palmavera, Necropoli di Anghelu Ruju, Casa Gioiosa, Le Prigionette, Mase, il Maps, la Villa Romana di Sant'Imbenia e la Torre San Giovanni con il gioco Digital Canvas ( a partire da luglio) - si aggiunge la possibilità di acquisto singolo dei principali attrattori gestiti dalla Fondazione Alghero: Grotta di Nettuno, MŪSA - Museo Archeologico e MACOR - Museo del Corallo. Biglietti dedicati, così da garantire la possibilità di godere delle singole bellezze che il territorio offre anche a chi, per questioni di tempo o esigenze diverse, può dedicare pochi giorni alla scoperta del ricco patrimonio ambientale e culturale che la città offre.

"E' un'occasione in più per valorizzare le singole attrazioni che il territorio può vantare - così il presidente Andrea Delogu - in un'ottica di sistema, facilitando i numerosi turisti nella prenotazione e all'acquisto dei singoli siti così da rendere più accessibile e unica l'esperienza in Riviera del Corallo". Attraverso algheroexperience.it l'utente può scegliere sulla base dei giorni di vacanza ad Alghero l'esperienza più congeniale alle proprie esigenze: acquistare i singoli biglietti ed eventualmente cambiare in autonomia la prenotazione per l'accesso alla Grotta. Biglietto singolo in vendita dal prossimo 11 luglio anche fisicamente presso l'Atelier #3 | Alghero Turismo Bookshop in Via Carlo Alberto, 84 tutti i giorni dalle ore 18 alle 21 ed il sabato anche la mattina dalle ore 10 alle ore 13.

Alghero Experience è un progetto realizzato dalla Fondazione Alghero e dal Consorzio Turistico Riviera del Corallo in collaborazione con il Comune di Alghero e con il contributo della Fondazione di Sardegna. Per iniziare gli itinerari alla scoperta dei principali punti di interesse di Alghero e del suo territorio, per scoprire la Grotta di Nettuno e tutti i siti visitabili, trovare curiosità, informazioni e singole descrizioni dei principali attrattori turistici, così come per l'acquisto di card e biglietti, è possibile consultare i siti Alghero Turismo e Alghero Experience. Per informazioni info@algheroexperience.it e info@fondazionealghero.it.