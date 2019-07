Principio d’incendio in una cabina di un furgone adibito a camper, sul posto i Vigili del Fuoco

Probabile causa un telefono cellulare lasciato in carica tramite una presa usb nella cabina del mezzo che si è surriscaldato

Di: Antonio Caria

La squadra "4A" del distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco di Cagliari è entrata in azione attorno alle 15:00 per un principio d'incendio che si è sviluppato all'interno della cabina di un furgone adibito a Camper, in un'area di sosta adiacente ad un campeggio (Torre Chia) a Chia frazione del comune di Domus De Maria.

Un primo intervento è stato compiuto da alcuni addetti del camping che hanno cercato di spegnere le fiamme con degli estintori e una manichetta evitando la propagazione delle fiamme all'intero automezzo.

Al loro arrivo, la squadra "4A" ha effettuato la bonifica di focolai residui all'interno della cabina del furgone e la messa in sicurezza del mezzo.

Le cause sarebbero da ricondurre a un telefono cellulare lasciato in carica tramite una presa usb nella cabina del mezzo che si è surriscaldato anche a causa delle alte temperature.