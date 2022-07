Posada. Auto urta un palo telefonico poi finisce in un canale, 2 giovani in ospedale

Sul posto i Carabinieri di Siniscola, i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118

Di: Redazione Sardegna Live

Per cause ancora in fase di accertamento, 2 giovani di 43 e 25 anni di Posada hanno urtato con la propria auto, una Range Rover, un palo telefonico e poi hanno terminato la corsa all’interno di un canale irriguo.

L’incidente è avvenuto in località “ Su Tiriarzu”, poco prima dell’una del mattino.

Sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, una squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola e il servizio sanitario 118 con due ambulanze: una di base e una medicalizzata. I feriti per ulteriori accertamenti sono stati trasportati all’Ospedale di Nuoro.