Quali sono i benefici delle energie rinnovabili e perché sceglierle?

Per saperne di più. La parola agli esperti

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi sono circa un milione gli impianti tra elettrici e termici installati in tutti i comuni italiani. La tecnologia in maggiore crescita, secondo il rapporto Comuni Rinnovabili 2019 di Legambiente, è il fotovoltaico che ha raggiunto i 20,1 GW, mentre quella con la maggior potenza complessiva è ancora l’idroelettrico dove si sono aggiunti 1,5 GW di mini agli impianti “storici”.

Ma quali sono i benefici delle energie rinnovabili e perché sceglierle?

Per rispondere a queste domande ci siamo rivolti alla Dusty Services Engineering, società con sede in Sardegna, nata nel 2016 con l’obiettivo di diffondere l’importanza delle energie rinnovabili per la salvaguardia dell’ambiente.

Iniziamo con lo spiegare che le energie rinnovabili sono tutte le forme di energia alternative a quelle fossili, ovvero quelle in grado di produrre energia elettrica sfruttando fonti energetiche pulite, sostenibili e che si rinnovano nel tempo (il sole, il vento, il moto ondoso e le maree, la forza dell’acqua e il calore della terra).

Quali sono i vantaggi per l’utente che installa l’impianto solare termico a circolazione naturale?

“L’impianto solare termico è formato da pannelli solari che sfruttano e catturano l’energia prodotta dal sole, trasformandola in energia termica; dunque, questo sistema è in grado di produrre acqua calda sanitaria, senza l’ausilio di energia elettrica. I vantaggi per l’utente sono tanti: innanzitutto il risparmio in bolletta; con una piccola spesa iniziale, il cliente che installa i nostri impianti riesce ad avere un abbattimento dei costi del 70%. Inoltre, aumenta il valore dell’abitazione e migliora la classe energetica della casa. Infine, si contribuisce concretamente a ridurre l’uso di combustibili fossili e la produzione di CO2.”

Com’è cambiato il mercato negli anni?

“Oggigiorno le persone sono molto più sensibili all’argomento “riscaldamento globale”. Se inizialmente abbiamo trovato difficoltà nello spiegare le potenzialità dei nostri impianti, ad oggi troviamo sempre più persone che comprendono l’importanza di ridurre le emissioni di particolato nell’atmosfera. L’investimento di oggi è un modo per guardare al futuro: nell’ultimo secolo il consumo dei combustibili fossili ha avuto una crescita esponenziale con la conseguenza dell’emissione dei gas tossici che hanno contribuito ad alimentare il meccanismo del “Riscaldamento Globale”. Nel nostro piccolo, vogliamo contribuire nel mettere a freno questi consumi di risorse guardando alle fonti di energie alternative, in particolare all’utilizzo di energia solare.”

Quali sono i costi di un impianto solare termico per una famiglia di 4 persone?

“In un’abitazione, incide molto il costo per il riscaldamento dell’acqua sanitaria. In una famiglia di 4 persone le spese sono di circa € 600,00 all’anno; con un investimento di € 790,00 si è in grado di abbattere questi costi del 70 % con una resa fino a 10 mesi all’anno. I nostri, sono impianti a circolazione naturale, quindi la circolazione del liquido avviene in modo naturale, sfruttando un semplice principio fisico, la “convenzione”. Per la circolazione del liquido non è quindi necessario utilizzare energia elettrica e non è richiesto l’utilizzo di circolatori o di sistemi di controllo. La conformazione del sistema a circolazione naturale permette infatti al liquido termovettore riscaldato di risalire dal pannello solare al vano di riscaldamento del serbatoio senza circolatore ausiliario, riscaldando così l’ACS all’interno del serbatoio. Questi impianti solari termici possono essere installati su tetti piani o su falda e collegati a un generatore di calore (scaldabagno o caldaia combinata) e vengono utilizzati in ambito sia civile che industriale.”

Ci sono vantaggi anche per le aziende che installano un solare termico?

“Assolutamente sì. In Sardegna il settore più diffuso è quello agricolo, infatti si contano circa 60.000 aziende agricole e zootecniche. I vantaggi per un’azienda che installa un solare termico sono uguali a quelli di un’utenza privata, poiché andrebbe comunque ad abbattere i costi in bolletta. Non solo: abbiamo effettuato installazioni in strutture alberghiere che hanno avuto un abbattimento dei costi dell’80%. Per questo motivo crediamo che la nostra, sia un’efficace soluzione non solo per il privato ma anche per un’azienda.

Come soddisfatte le esigenze di un cliente?

“Dietro ogni cliente c’è uno staff altamente specializzato e competente che, con passione e impegno, svolge i lavori di progettazione, installazione e assistenza anche successiva alla posa in opera. Proponiamo soluzioni che si adeguino alla richiesta del cliente e che permettano un risparmio economico. Effettuiamo una diagnosi: ascoltare e conoscere il cliente per noi è fondamentale, proprio per questo svolgiamo un sopralluogo gratuito presso la casa o l’azienda in cui si intende installare i nostri impianti; in questo modo effettuiamo valutazioni accurate per individuare le soluzioni impiantistiche finalizzate al miglioramento del livello di efficienza energetica.”

Quali sono i progetti futuri dell’azienda?

“Promuovere in scala sempre più ampia nuove soluzioni come risposta al riscaldamento globale e all’esaurimenti di idrocarburi. Siamo in costante aggiornamento su nuove soluzioni impiantistiche volte alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento dell’efficienza energetica della propria casa o azienda.”

Per maggiori informazioni. E’ possibile contattare l'azienda Dusty Services Engineering al numero 346-5167724, all'indirizzo mail servicesdse@gmail.com o tramite la pagina Facebook "Dusty Services Engineering Srl". www.dseserviziappalti.it