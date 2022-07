In Sardegna 15 incendi oggi, elicotteri ancora in volo a Paulilatino

Il bollettino odierno del Corpo forestale

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna, su un totale di 15 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnala un incendio per la soppressione del quale il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio.

Si tratta del rogo in agro del Comune di Paulilatino, località Nuraghe Santa Cristina, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ghilarza, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi elicotteristiche del CFVA di Sorgono e Fenosu e dal Gruppo di analisi e uso del fuoco di Oristano (GAUF).

Sul posto sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Abbasanta - centro servizi Losa e di Sedilo - cantiere di Bau Accas, le squadre delle Compagnie barracellari di Abbasanta e Paulilatino ed i volontari di Oristano - Soccorso Sardegna Centrale.

L’incendio ha percorso una superficie non ancora definita in quanto le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso.