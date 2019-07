Agosto stintinese, ecco il calendario degli eventi

Grande attesa per il concerto di Fred de Palma e Shade, in programma l’8 agosto

Di: Antonio Caria

Tutto pronto per l’inizio degli appuntamenti dell’agosto stintinese organizzato dall'assessorato al Turismo del Comune guidato dall'assessora Francesca Demontis.

Domani 1 agosto, si terranno i laboratori di giocoleria organizzati da Falludù che ogni giovedì, alle 21,30, ritorneranno in largo Cala d'Oliva

Il giorno successivo, il 2 agosto alle 22.00, La piazzetta delle vele di pietra, sul porto Minori, ospiterà il concerto dei dei Camberra mentre il 21 agosto, alla stessa ora, quello dei Musicanti del marciapiedi.

L’8 agosto alle 22.00, in piazza dei 45, grande attesa per l’esibizione di Fred de Palma e Shade.

Il 5 agosto alle 22.00, in largo Cala d'Oliva, è in programma la rassegna Isthintini Busker Festival di e con Nicola Virdis che presenterà lo spettacolo A nerd Compilation. La rassegna sarà riproposta anche il 19 agosto alle 22.00, sempre in largo Cala d'Oliva con Mr. Pistillo comedy show di e con Andrea Vigarò. Il 26 agosto, la stessa location ospiterà lo spettacolo acrobatico bicicletta e monociclo di Davide e Bruno Riffaldi - Trial Riffo Show.

Il 6 agosto alle 21.30, nuovo appuntamento con il Cinema sotto le stelle proporrà la pellicola “Non ci resta che il crimine”.

L'11 agosto alle 21,30, il teatro dei burattini richiamerà i più piccoli in largo Cala d'Oliva.

Il 12 agosto alle 22.00, spazio al festival internazionale A manu tenta in tour, mentre il 14 agosto, alle 23.00, sul lungomare Colombo, si terrà lo spettacolo pirotecnico per ricordare la nascita del paese dei pescatori..

Il 17 agosto dalle 20.00, piazza dei 45 ospiterà la sagra del maialetto, Dal 22 al 24 agosto, sul lungomare Colombo, si svolgerà la nuova edizione dell'Isola in Vetrina

Il 28 agosto alle 21,30, sul piazzale Guardia costiera, arriverà il progetto di navigazione teatrale a vela con Enrico Bonavera di Teatridimare che presenterà Arlecchin dell’onda. L’ultimo evento è in programma il 31 agosto alle 20.00, sulla piazza di Pozzo San Nicola. con la Festa dell'amicizia organizzata dalla Pro Loco Stintino.