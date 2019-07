Incendio Siniscola: Sedilo manifesta la sua solidarietà

Lunedì 5 agosto in programma una raccolta di foraggio e mangime

Di: Antonio Caria

Anche l’Amministrazione comunale di Sedilo ha deciso di manifestare tutta la sua solidarietà e vicinanza nei confronti degli allevatori di Siniscola danneggiati dal pauroso incendio del 28 e 29 luglio.

A questo proposito il Comune, in collaborazione con il Gruppo Comunale Protezione Civile e le aziende agricole locali, hanno deciso di organizzare una raccolta fondi, foraggio e mangime. Per la raccolta del fieno è stato messo a disposizione il lotto fronte Bar Alcatraz (Bolisai). La raccolta è in programma lunedì 5 agosto dalle 10.00 alle 12.00.