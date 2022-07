Cagliari. Tenta furto in piena notte ma si ferisce: si fa curare in ospedale e scappa

Polizia al lavoro per accertare l'identità del responsabile

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti della Squadra volante di Cagliari sono al lavoro per rintracciare un uomo responsabile di un goffo tentativo di furto. La scorsa notte il ladro, nel tentativo di introdursi in un’attività commerciale di via Rovereto, si è ferito perdendo molto sangue.

Dopo il colpo fallito si è recato presso l’ospedale Brotzu per farsi medicare, poi si è allontanato facendo perdere le sue tracce prima dell'arrivo della polizia. Gli agenti hanno un’idea di chi potrebbe essere il responsabile, ma si cercano i riscontri anche tramite le immagini degli impianti di sorveglianza.

Se accertata l'identità scatterebbe la denuncia per l'uomo, che sarebbe inoltre uno dei nove indagati pochi giorni fa per una serie di colpi a Sant’Avendrace. Proseguono le indagini anche per verificare se insieme al ladro vi siano stati anche dei complici.