Al via il Simposio Internazionale del Mosaico

L’edizione 2019 sarà presentata oggi alle 19.15 all’Ex Convento dei Cappuccini

Di: Antonio Caria

Avrà luogo oggi alle 19.15, nell’Ex Convento dei Cappuccini la presentazione delle artiste del Simposio Internazionale del Mosaico di Ploaghe.

L’edizione del 2019, diretta sempre dal maestro Giulio Menossi e organizzato dall’associazione Sardinia Contemporary Mosaic & Art in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, vedrà protagoniste dieci artiste provenienti da tutto il mondo: Edna Segev (Israele), Saskia Kremer (Australia), Dominique Vispo (Argentina), Meghan Walsh (Usa), Beatriz Lisboa G. (Brasile), Rabia Alagoz (Turchia), Ksenia Samokhina (Russia), Ana Miljkovic (Serbia), Neriman Guzel (Turchia), Vicky Bush (Australia).

Il tema sarà “Tessere sogni. Dare forma al colore.” Un importante evento per l’amministrazione comunale di Ploaghe guidata dal Sindaco Carlo Sotgiu che ha voluto consacrare ufficialmente il valore artistico e culturale del mosaico per la comunità ploaghese con una delibera, approvata lo scorso 25 luglio, che definisce Ploaghe come la “Città amica del mosaico e delle donne”,

Il simposio partirà ufficialmente domani 1 agosto e chiunque potrà ammirare le mosaiciste per due settimane mentre realizzeranno le loro opere. La mostra finale è in programma dal 13 agosto, giorno in cui si terrà la tappa Ploaghese del festival “Time in Jazz” (piazza del convento, ore 18.00) e successivamente l’inaugurazione della mostra delle opere realizzate nel simposio.