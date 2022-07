Alghero. In servizio il nuovo comandante della Polizia Locale

Gli auguri di buon lavoro del Sindaco Mario Conoci e della Giunta a Matteo Bertocchi

Di: Redazione Sardegna Live

Ha preso servizio ieri, 30 giugno, il nuovo Comandante della Polizia Locale di Alghero, Matteo Bertocchi, con l’incontro con la Giunta in mattinata e gli auguri di buon lavoro da parte del Sindaco e degli Assessori, poi insieme al Sindaco Mario Conoci l'arrivo e l’insediamento nel Comando di Via Mazzini.

Il Dott. Bertocchi proviene dal Comune di Pula dove ha svolto analogo incarico. L’ingresso del nuovo comandante si accompagna ad un rafforzamento del personale grazie all’espletamento del concorso avviato ad aprile attraverso il quale saranno assunti due agenti a tempo indeterminato e fino a 10 vigili a tempo determinato fino al 31 dicembre 2022.

"Ho salutato con cordiali auguri di buon lavoro l'inizio di questa nuova esperienza professionale del Dott. Bertocchi sicuro del suo operato per un contributo positivo e importante per la Polizia Locale e per l'Amministrazione." così il Sindaco Mario Conoci nel sottolineare l'esordio del Comandante nella nuova realtà algherese della quale il Sindaco ne sottolinea "la grande professionalità e competenza".

La nuova esperienza inizia per il nuovo Comandante "con voglia di dare un contributo fattivo per partecipare alla crescita della città, assicurando dedizione, spirito di servizio e passione per il lavoro - afferma il Dott. Bertocchi - conscio delle difficoltà e dei problemi che una città turistica come Alghero può mostrare, ma con la consapevolezza di affrontarli con spirito di squadra e impegno." Il Dott. Bertocchi ha anche la passione sportiva per la vela, sport che pratica e che lo ha portato a prediligere la Sardegna per lavoro. Ma anche per il rugby, nel quale è attualmente protagonista in veste di arbitro nel campionato di Serie A.