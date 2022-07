Covid. In Sardegna 2.569 nuovi casi e nessun decesso

Stabile la situazione negli ospedali: si registra un nuovo ricovero in terapia intensiva

Di: Redazione Sardegna Live

Resta alto il numero di contagi da Covid in Sardegna ma ancora una volta nessun decesso nelle ultime 24 ore. Sono 2.569 i nuovi casi di positività registrati, di cui 2369 diagnosticati da antigenico, con 7.690 tamponi processati in totale, fra molecolari e antigenici.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11, uno in più rispetto al bollettino precedente, mentre i ricoverati in area medica sono 127 (uno in meno). Sono invece 26.831 le persone attualmente in isolamento domiciliare.