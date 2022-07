Cagliari. Abbandonano rifiuti in strada, segnalati due residenti

Intervento a Pirri, il contenuto dei sacchi svela l’identità dei responsabili

Di: Redazione Sardegna Live

Due residenti sono stati segnalati per aver violato il corretto conferimento dei rifiuti. Questo è l'esito dei controlli effettuati dagli agenti del Corpo di Polizia Locale di Cagliari che la scorsa settimana, in via Riva Villasanta, angolo via San Quintino, a Pirri, hanno rinvenuto sul marciapiede diversi sacchi chiusi con all'interno rifiuti di varia natura.

Da una successiva ispezione, sono emersi numerosi indizi che hanno portato all'identificazione di due residenti. I rifiuti conferiti in maniera non conforme, sono stati sequestrati e custoditi temporaneamente nella sede della Polizia Ambientale di via Parigi, in attesa del completamento delle indagini.