Cagliari. Ruba profumi e abbigliamento griffato dopo averli avvolti nella stagnola, arrestata per furto aggravato

La 41enne, già con precedenti reati simili, aveva circa 600 euro di merce nella borsa

Di: Redazione Sardegna Live

Ha avvolto 5 confezioni di profumi e due tute griffate, tra cui le rispettive placche antitaccheggio, con la carta di alluminio, prima di metterle in borsa e uscire tranquillamente da un negozio di via Dante, senza che le barriere emettessero nessun segnale.

La commessa però aveva visto tutto e alle 13 di ieri ha chiamato la Polizia.

La 41enne di origini straniere è stata quindi immediatamente fermata dalle volanti e arrestata per furto aggravato: si era impossessata di 5 confezioni di profumi e due tute griffate, per un valore di circa 600 euro in totale.

La donna, già gravata da precedenti di polizia per analoghi reati, è stata trattenuta in Questura, in attesa dell’udienza di convalida per direttissima prevista nella mattinata odierna, si è mostrata collaborativa una volta colta sul fatto.

Tutta la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.