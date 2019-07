Nei guai il gestore del ‘bar dello spaccio’, la Prefettura revoca la licenza e lo chiude per un anno

Ecco i provvedimenti attuati nel locale del paese

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Compagnia di Dolianova hanno eseguito il decreto con cui il Prefetto di Cagliari Bruno Corda, ha disposto la chiusura del bar ”Caffè della Piazza”, noto luogo di ritrovo di Barrali.

Il provvedimento scaturisce da una lunga e costante attività di monitoraggio, da parte dei militari, delle frequentazioni e dei movimenti che avvenivano nel bar. Già nel giugno 2017 i carabinieri di Barrali e Donori avevano scoperto all’interno del bar dosi di hashish e cocaina denunciano per detenzione ai fini di spaccio il titolare G.R., Lanusei classe 1977, e un dipendente S.D., Barrali classe 1974. In seguito alla situazione accertata dai militari, il bar venne chiuso per 30 giorni per evitare che tale situazione potesse continuare.

Alla riapertura, non sfuggivano agli occhi dei militari le frequentazioni all’interno del bar, e dopo aver predisposto specifici servizi di osservazione, il 19 luglio scattava il nuovo blitz che permetteva accertare ancora una volta l’attività di spaccio nel bar e quindi di denunciare nuovamente il proprietario e arrestare il dipendente. Da qui la mannaia del provvedimento prefettizio di revoca della licenza e la chiusura del bar per un anno al fine di evitare che tali situazioni possano ripetersi nei locali pubblici.