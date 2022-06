Il presidente Pais da Bruxelles: “Insularità tema centrale in Europa”

Il Presidente del Consiglio regionale interviene dopo l’elezione del nuovo presidente, da parte del Comitato europeo delle Regioni, dell'ex Governatore delle Azzorre, Vasco Cordeiro

Di: Redazione Sardegna Live

“L’Insularità in Europa è oggi un tema centrale grazie alla grande spinta che la Sardegna, insieme alla Sicilia, stanno imprimendo, mai registrata nel passato. La prova dell'elezione di un Presidente "isolano" e l'approvazione da parte del Parlamento UE della risoluzione su una nuova politica di coesione isole più forte e concreta, ne sono la prova". Da Bruxelles il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais interviene ancora sul tema dell’insularità subito dopo l’elezione del nuovo presidente, da parte del Comitato europeo delle Regioni, dell'ex Governatore delle Azzorre, Vasco Cordeiro.

“Oggi è un grande giorno - ha ribadito il Presidente Pais - il via libera da parte della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati alla proposta di legge di iniziativa popolare per il riconoscimento del principio di insularità in Costituzione apre la strada all’approvazione definitiva da parte dell’Aula di Montecitorio e consentirà alla Sardegna di rivendicare quei diritti troppo a lungo negati”.