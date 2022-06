Sorgono. Esce fuori strada e si ribalta con l’auto, 82enne in gravi condizioni

L’uomo è stato portato in ospedale con l’elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Stava percorrendo la Strada Provinciale 4, in prossimità della località “Istecori” a Sorgono, quando a un certo punto è uscito fuori strada e l’auto si è ribaltata. Il conducente, un uomo di 82 anni, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale per i gravi traumi riportati.

Sul posto, oltre al 118 che ha prestato le prime cure all’uomo, anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e della zona e i carabinieri di Meana Sardo.