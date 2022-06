Cagliari. Denunciato il giorno prima per furto, tenta ancora un colpo nella notte: arrestato 22enne

Il malvivente è risultato essere uno dei 9 soggetti denunciati proprio nella giornata di ieri dalla Polizia di Stato per altri furti nella stessa zona

Di: Redazione Sardegna Live

Continua l’attività di prevenzione della Polizia di Stato finalizzata anche al contrasto dei furti e intensificata nelle zone della città dove è più insistente il fenomeno.

Durante la notte i poliziotti delle Volanti sono intervenuti all’interno di un parcheggio privato nella zona di Sant’Avendrace. Un cittadino ha notato un soggetto scavalcare il muro di recinzione nel parcheggio e ha chiamato il 113. Grazie a questa segnalazione, gli operatori, che già si trovavano nelle immediate vicinanze, sono sopraggiunti sul posto e sono riusciti a bloccare l’uomo, sorprendendolo mentre tentava di nascondersi tra gli scaffali di uno sgabuzzino, in procinto di asportare un trolley contenente del materiale odontoiatrico e delle bottiglie di vino.

Il malvivente, un giovane di 22 anni, è risultato essere uno dei 9 soggetti denunciati proprio nella giornata di ieri dalla Polizia di Stato per altri furti nella stessa zona.

Il giovane è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e trattenuto in Questura, in attesa della convalida per direttissima della mattinata odierna.