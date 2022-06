Autovelox. Rilevamento della velocità a Cagliari nel mese di luglio: i luoghi e gli orari

Ecco le sanzioni previste dal Codice della Strada

Di: Redazione Sardegna Live

Per fare in modo che la velocità venga moderata e che diminuisca il numero di incidenti stradali, il Corpo Polizia Municipale di Cagliari ha reso noto i giorni e i luoghi in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per il mese di luglio 2022. Questo il calendario:

lunedì 4 - via Lungosaline, dalle 9,00 alle 13,30

martedì 5 - Asse Mediano (dir. Poetto), dalle 14,30 alle 19,00

mercoledì 6 - Asse Mediano (dir. SS 131), dalle 9,00 alle 13,30

giovedì 7 - viale Salvatore Ferrara, dalle 14,30 alle 19,00