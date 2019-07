Bombarde e Lazzaretto, al via le operazioni di pulizia e messa in sicurezza

Diverse le segnalazioni arrivate al Sindaco Conoci. Previsto un cronoprogramma dei lavori

Di: Antonio Caria

Sono partiti oggi i lavori di pulizia, sfalciatura delle alberate nelle strade e nelle cunette in zona Le Bombarde e Lazzaretto. Ciò a seguito di diverse segnalazioni arrivate al Sindaco di Alghero Mario Conoci, in modo particolare dai residenti.

Gli interventi vedono impegnati uomini e mezzi per mettere in sicurezza e restituire ordine alle strade che in questo periodo risultano particolarmente trafficate. Inoltre l'Assessore Antonello Peru ha disposto un cronoprogramma dei lavori che continua ancora ad interessare la zona fino al completamento dei lavori di ripristino del decoro.