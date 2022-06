Incendi nel cagliaritano: a fuoco sterpaglie e vegetazione

Oggi allerta arancione nel cagliaritano per pericolo incendi

Di: Redazione Sardegna Live

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute nella giornata di ieri, 29 giugno, per alcuni incendi di sterpaglie e vegetazione divampati nel quartiere di Sant'Elia, nella zona industriale di Macchiareddu, a Serdiana e a Decimoputzu.

In particolare, nel quartiere Sant’Elia, nei pressi di un'area adiacente a viale Salvatore Ferrara, la squadra 4A del distaccamento cittadino ha spento l'incendio e messo in sicurezza l'area prima che le fiamme si potessero propagare ad altre aree, dove nelle vicinanze si trovavano veicoli in sosta.

Resta alta l’attenzione per pericolo incendi anche per la giornata di oggi. Il bollettino diramato dalla Protezione Civile Regionale parla di allerta arancione nel cagliaritano: “le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.