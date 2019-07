Camper fuori strada sulla litoranea per Villasimius, sul posto i Vigili del Fuoco

Sul posto anche il 118 che ha trasportato l’uomo in ospedale

Di: Antonio Caria

Intorno alle 14 di oggi, i Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti dopo la segnalazione alla sala operativa 115, per un incidente stradale, avvenuto nella strada provinciale 19 al km 2,300 per Villasimius.

Per cause ancora da accertare, un camper guidato da un istruttore sub francese è uscito di strada. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di San Vito con aps e campagnola modulo, per le operazioni di messa in sicurezza, e il 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale.