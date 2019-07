Smantellamento dell’Inps in provincia di Nuoro. L’Unione dei Comuni della Barbagia: “Fortemente preoccupati”

Lettera al Governatore Solinas dei Sindaci di Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai, Oniferi, Ovodda, Tiana e Sarule

Di: Antonio Caria

In una nota, I Sindaci dell’Unione dei Comuni della Barbagia (Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai, Oniferi, Ovodda, Tiana e Sarule), Giovanni Cugusi, Franco Crisponi, Efisio Arbau, Ester Satta, Stefania hanno scritto al Governatore Christian Solinas per esprimere la loro preoccupazione “Circa il progressivo smantellamento della presenza dell’Inps sul territorio della provincia di Nuoro”.

“Ultimo fatto in ordine di tempo quello denunciato dal Presidente del consiglio provinciale dell’Inps Tonino Ladu e dal Consiglio regionale del medesimo Ente, circa il fatto che alla sede di Nuoro dell’Istituto pensionistico non è stato destinato nessuno dei 66 nuovi assunti in Sardegna, essendo stati destinati esclusivamente a Cagliari, Sassari ed Oristano” hanno aggiunto.

Secondo il loro punto di vista “Questo nonostante la difficoltà della sede di Nuoro che ha perso quaranta unità nel triennio 2017-2019, e siano aumentati i compiti assegnati alla struttura. Con notevole discapito per la qualità del servizio al momento garantita con grande abnegazione dal personale, essendo Nuoro tra le prime quindici sedi in Italia per qualità e quantità del lavoro svolto”.

“Siamo altresì preoccupati per la progressiva fuga dell’Inps anche nel nostro territorio della Barbagia. Un fenomeno di “fuga dello Stato” dal territorio che riscontriamo in tutti gli ambiti e che non vorremo fosse avvallata dalla Regione Sardegna e dai parlamentari sardi”.

Al termine i primi cittadini chiedono un immediato intervento del Presidente della Regione e di tutti i parlamentari sardi.