Ladro di limoni sorpreso nella notte in un cortile a Cagliari

Nei guai un 50enne, sorpreso dal proprietario dell'abitazione

Di: Redazione Sardegna Live

Il 29 giugno, a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile avrebbero arrestato nella flagranza di furto aggravato un 50enne pregiudicato, residente a Cagliari ma di fatto senza fissa dimora.

L'uomo, alle ore 4:40 del mattino, sarebbe stato individuato dal proprietario di un'abitazione mentre si trovava all’interno del proprio cortile in via Sant'Andrea. Il cittadino ha segnalato al 112 la presenza dello sconosciuto e la pattuglia dell’Arma giunta sul posto avrebbe trovato il presunto ladro nascosto tra gli alberi in possesso di uno zaino contenente 5,5 chilogrammi di limoni appena tagliati da un albero.

La refurtiva è stata restituita al padrone di casa mentre il 50enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione dell’Arma in attesa del rito direttissimo in tribunale previsto nella mattinata odierna.