“Rispettate le spiagge e i luoghi pubblici”, l’appello di Manuela Pintus contro l’abbandono dei rifiuti

La prima cittadina: “Sono spazi di tutti”

Di: Antonio Caria

“Sicuri che per goderci questi spazi sia assolutamente necessario portarci dietro montagne di oggetti che devono essere per forza lasciati vicino alle spiagge come insieme di rifiuti indifferenziati?”

Questo l’appello lanciato su Facebook dalla Sindaca di Arborea, Manuela Pintus, che aggiunge: “Sicuri che siano i cestini, i cassonetti in numero non sufficiente il problema? Sicuri che siano le videocamere installate in ogni centimetro del territorio e agenti che devono impegnare tempo prezioso a rintracciare i maleducati (nel mentre che altri maleducati compiono esattamente gli stessi gesti a danno dell'ambiente e della vita di tutti) a risolvere questa mancanza continua di rispetto per i luoghi di tutti?”

“Sicuri – scrive Pintus – che non si possa accettare che il problema siano la mancanza di senso civico e la mancanza di volontà nel pretendere che sia normale chiedere buona educazione?”

“Queste persone – conclude – non sono ragazzi o adolescenti, la maggior parte degli individui che sente l'esigenza di abbandonare rifiuti indifferenziati nei luoghi che li ha ospitati sono persone adulte. Rispettate le spiagge, i luoghi pubblici che sono spazi di tutti”.