Iglesias. Aggrediscono e rapinano un giovane: in manette due minorenni

Rubati al malcapitato soldi e il telefono

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di lunedì, gli agenti del Commissariato di Iglesias hanno tratto in arresto per rapina in concorso due minorenni.

I poliziotti, durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, transitando nei pressi di una piazza del centro cittadino sono stati fermati da un giovane che chiedeva aiuto perché era appena stato aggredito da altri due ragazzi.

La vittima, che aveva evidenti segni di colluttazione ed escoriazioni, ha riferito di essere stata aggredita e derubata del proprio smartphone e di una banconota da 50 euro. Gli agenti, grazie alle testimonianze apprese sul posto, hanno identificato i due giovani aggressori, recuperando il telefono di cui si erano impossessati.

I due sono stati tratti in arresto in flagranza per rapina in concorso.