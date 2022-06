Tredici incendi in Sardegna, oltre tre ettari in fumo

I roghi più gravi ad Assemini e Villaspeciosa

Di: Redazione Sardegna Live

Tredici incendi divampati e tre ettari andati in fumo oggi in Sardegna secondo il bollettino giornaliero. Per tre roghi sono dovuti intervenire i mezzi aerei del Corpo forestale regionale.

Nel dettaglio gli eventi principali, oltre a quello di Santa Lucia ad Assemini, dove le fiamme hanno lambito case e serre bruciando circa un ettaro di incolti, si segnala un altro rogo sempre ad Assemini, a Macchiareddu, dove è andato in fumo circa un ettaro di incolto. Fiamme anche a Villaspeciosa, in località Pardu Bois: qui l'incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di pascoli e incolti.