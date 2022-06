Cane si avventa contro l'assistente sociale: una denuncia a Bari Sardo

Ad Arzana nei guai un 22enne per lesioni stradali gravissime e guida in stato di ebbrezza alcolica

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Bari Sardo, al termine di appositi accertamenti, hanno denunciato un uomo del posto, con precedenti, per aver lasciato libero il proprio cane di grossa taglia. Come riferito dai militari, l’animale, non adeguatamente custodito, ha aggredito l'assistente sociale durante l'esercizio delle sue funzioni.

Ad Arzana, invece, è finito nei guai un 22enne denunciato dai Carabinieri dell'Aliquota radiomobile del NORM di Lanusei per lesioni stradali gravissime e guida in stato di ebbrezza alcolica. Il ragazzo era stato coinvolto in un grave incidente stradale di rientro da una serata danzante. Il passeggero aveva riportato gravi lesioni e il 22enne sottoposto agli accertamenti sanitari è risultava positivo all’alcol test, con un tasso pari a 0,95 gr/l. Al ragazzo è stata ritirata anche la patente.