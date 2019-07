Atto intimidatorio nei confronti del Sindaco di Cardedu. Solinas: “Gesto criminale”

Il Governatore: “Un amministratore pubblico che con coraggio, quotidianamente, è impegnato per la sua comunità”

Di: Antonio Caria

“Esprimo a nome mio e di tutta la Giunta la totale solidarietà e la più sentita vicinanza al sindaco di Cardedu, Matteo Piras, per il vile attentato subìto la scorsa notte. Questo gesto criminale è ancor più deprecabile poiché messo in atto nei confronti di un amministratore pubblico che con coraggio, quotidianamente, è impegnato per la sua comunità”.

Questo il messaggio di solidarietà del Governatore della Regione Christian Solinas indirizzato al Sindaco di Cardedu Matteo Piras, vittima questa notte di un gesto intimidatorio.