Andrea Cuccu, artigiano 45enne, scomparso nel nulla: "Aiutateci a ritrovarlo"

Il disperato appello della sorella, c'è una denuncia presentata ai Carabinieri

Di: Alessandro Congia

L'ansia dei suoi cari sale giorno dopo giorno, di lui non si hanno notizie da quando il suo telefono risukta steccato da giovefi. Intanto i Carabinieri di Carbonia hanno raccolto la denuncia di scomparsa di Andrea Cuccu, 45enne, di cui i familiari e gli amici non hanno più notizie da giorni. Ecco l'appello della sorella Francesca:

Chiedo a chiunque massima condivisione!!! Mio fratello Andrea è uscito di casa (Carbonia) alle 18 di giovedì 25 luglio e da allora non si trova più.. risulta irreperibile al telefono dalle 21 circa dello stesso giorno dell'allontanamento.. il suo telefono risulta spento o comunque irraggiungibile.. ci stiamo muovendo ma chiediamo l'aiuto di tutti voi per eventuali avvistamenti o qualsiasi cosa possa servire a rintracciarlo. È uscito di casa con una t-shirt o nera o blu scura, jeans e scarpe sportive, altezza più o meno 1,75 cm, capelli nero-brizzolati,pelle olivastra, occhi castani e corporatura media..allego foto del suo viso e del modello della sua macchina.. una cherokee nera targata CN944HR.. VI prego, se potete, con qualsiasi cosa vi possa sembrare utile al ritrovamento, aiutatemi a rintracciare mio fratello.. Grazie di cuore.

P.s.: vi lascio il mio numero chiedendoci di chiamare per eventuali notizie utili.. 3496333200