Cagliari, che avvio! Subito Brescia e Inter alla Sardegna Arena

Un inizio di campionato davvero particolare

Di: Marco Orrù

È stato sorteggiato pochi minuti fa nella sede di Sky il calendario per la Serie A 2019/2020. Per il Cagliari un avvio denso di emozioni: alla prima giornata subito il Brescia di Cellino, mentre alla seconda, sempre alla Sardegna Arena, ecco l'Inter di Barella.

Un inizio di campionato davvero particolare. I rossoblù, dopo la sosta, incontreranno alla terza il Parma e alla quarta il Genoa in casa, poi via via tutte le altre.

Interpellato a riguardo, il presidente Massimo Cellino ha commentato così il sorteggio: “Non me ne voglia il presidente Giulini ma quando sento chiamare presidente del Cagliari mi viene d’istinto girarmi. Sarà un avvio carico di emozione, non so cosa dire, sembra uno scherzo…”.

Dal canto suo lo stesso Giulini si è augurato una replica della vittoria per 6-0 proprio contro il Brescia nell’anno della serie B.