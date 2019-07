Paolo Truzzu: “La città è sporca? Pubblicheremo le foto degli incivili e sanzioneremo pesantemente chi non rispetta le regole”

In conferenza stampa questa mattina, il primo cittadino insieme all’assessore all’Igiene del Suolo e al dirigente del servizio Roberto Montixi, annuncia la linea dura dell’Amministrazione

Di: Alessandro Congia

In realtà, l’incontro ufficiale con i giornalisti di questa mattina a palazzo Bacaredda, era finalizzato al bilancio-resoconto e proseguo dell’attività del porta a porta, ma era scontato che al di sopra delle righe si facesse il punto della situazione sulla “Cagliari-sporcacciona”.

Basta fare un giro del centro abitato del capoluogo, senza trascurare le zone periferiche, per imbattersi in una vera e propria giungla di sacchetti selvaggi abbandonati ovunque: le decine di servizi giornalistici di Sardegna Live lo hanno dimostrato senza minimo dubbio, con le aree degradate più di tutte: San Michele, Is Mirrionis e Sant’Elia, che ad oggi appaiono luoghi dove regna l’anarchia di tanti o di pochi che arrivano anche da altri paesi per lasciare i rifiuti in mezzo alla strada.

Le contromisure

E a questo proposito, Paolo Truzzu non fa troppi giri di parole annunciando da parte del Comune di Cagliari le contromisure ai balordi e ai vigliacchi che deturpano ogni angolo della città: “Ci adegueremo – ha detto – pubblicheremo le fotografie degli incivili e li sanzioneremo pesantemente, ci saranno più agenti in borghese e telecamere foto-trappola, perché è assurdo che per la colpa di chi non si adegua alla differenziata ne debba rispondere l’intera collettività o un intero rione”. Sono più di 70 le telecamere attive che adesso individueranno gli “zozzoni”.