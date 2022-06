Oggi in Sardegna 24 incendi, una decina di interventi aerei

Ecco dove sono divampate le fiamme

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna, su un totale di 24 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 10 incendi, per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio e un Canadair della flotta nazionale.

Allarme ad Albagiara, in località "Conca Mallu”, dove le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Villaurbana. Sul rogo sono intervenuti 10 agenti del CFVA, 18 operai dell’Agenzia Forestas, cinque volontari della Protezione civile e tre barracelli, sono inoltre intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi di Bosa e Sorgono.

A Uras fiamme in località “Narbonis”, dove hanno operato forestali, uomini di Forestas, volontari della Protezione civile oltre intervenuto a un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Elicottero in azione anche a Santadi, in località “Is Toneddus”, ben tre velivoli della flotta regionale a Nuraminis (località “Madonna del Carmine”).

Incendio nelle campagne di Carloforte in località “Tacca Rossa”, dove il personale elitrasportato proveniente dalla base del CFVA di Pula ha dato supporto agli operatori intervenuti via terra. A Oschiri tre elicotteri in azione per spegnere le fiamme.

Vegetazione in fumo anche a Orani, località “San Francesco”, dove il personale della Stazione del Corpo Forestale di Orani e dal Gauf di Nuoro è stato coadiuvata dal personale elitrasportato proveniente dalle basi regionali di Farcana e Sorgono.

Velivoli in azione per domare le fiamme anche a Usini, Dolianova e Luogosanto.