Paulilatino, fondi regionali alla Archeotour per pulizia e manutenzione del Parco di S. Cristina

Il Parco di Santa Cristina verrà tenuto in ordine con maggiore facilità grazie ad un nuovo e moderno mezzo del valore di 50mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

Il Parco di Santa Cristina, a Paulilatino, verrà tenuto in ordine con maggiore facilità grazie ad un nuovo e moderno mezzo ben accessoriato acquistato attraverso un contributo da 50 mila euro concesso dalla Regione Sardegna con la Legge Omnibus. Lo ha annunciato Massimo Muscas, presidente di Archeotour, la società cooperativa che gestisce il sito archeologico e i 14 ettari di parco archeologico naturalistico circostante, che ospita anche 1.500 tra olivi, olivastri secolari ed essenze autoctone.

Il piccolo trattore di 60 cavalli consentirà dunque di ridurre i tempi per la pulizia del parco archeologico ma, soprattutto, di ripetere le operazioni ogni qualvolta si renda necessario. Permetterà di anticipare i tempi d'intervento ed in primis di salvaguardare il parco dalla costante piaga degli incendi.

Il mezzo è dotato di una trincia, di una benna e di una motoscopa, accessori che permetteranno agli operatori di tagliare l’erba, spazzare le stradine, sollevare pietre e fare piccoli lavori di scavo in occasione della preparazione dei laboratori didattici dedicati alle scuole. Un grande balzo in avanti rispetto alle pratiche attuate con consuetudine in oltre trenta anni di gestione con attrezzature manuali come carriole, rastrelli e scope. Il lavoro realizzato in diversi mesi presto sarà realizzato in poche settimane. Massima attenzione sarà riservata per l’area archeologica, che non verrà interessata dai lavori effettuati col macchinario.

“Con questo mezzo super accessoriato, che sarà a nostra disposizione 365 giorni l’anno, potremo replicare nel tempo i lavori e gli interventi di manutenzione”, spiega Silvano Pintus, vice presidente di Archeotour e responsabile dei lavori e delle attività del parco. “Si tratta di un investimento economico molto importante, che avevamo programmato già da tempo ma che siamo stati costretti a rinviare per dare spazio ad altre priorità”, continua Muscas.

Promotore del finanziamento il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Francesco Mura, che ha accolto le istanze di Archeotour e dell’esponente di FdI di Paulilatino Giacomo Oppo per l’acquisto del mezzo. “Ringrazio l'intero Consiglio Regionale per questa importante opportunità che faciliterà il nostro impegno nella valorizzazione di uno dei luoghi della cultura più noti della nostra bellissima Isola. Un particolare ringraziamento all'On. Francesco Mura e a Giacomo Oppo per l’interessamento. Quest’ultimo, essendo cittadino paulese, ha un legame molto importante con Santa Cristina, peraltro facemmo parte del primo gruppo di giovanissimi volontari che si presero cura di questi luoghi a metà degli anni ottanta", conclude Massimo Muscas.