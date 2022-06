Quartu Sant’Elena. Rintracciato e arrestato ladro d’appartamento

Il 51enne, disoccupato e con precedenti denunce a carico, dovrà trascorrere un anno e 4 mesi agli arresti domiciliari

Di: Redazione Sardegna Live

Dovrà espiare una pena di un anno e 4 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare. La condanna, per un 51enne di Quartu Sant’Elena disoccupato e con precedenti denunce a carico, è relativa ad un furto in abitazione consumato il 21 settembre del 2013.

Ieri i Carabinieri della locale stazione, nell'ambito di un mirato servizio, lo hanno rintracciato e arrestato, eseguendo un'ordinanza emessa dall'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Cagliari.

L’arrestato, al termine della notifica della misura restrittiva, è stato tradotto presso la propria abitazione dove dovrà permanere nel rispetto di alcune prescrizioni, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.