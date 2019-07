Inferno di fuoco sulla Stalale 131 all'altezza di Siniscola

Auto in contromano in fuga dal fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Paura in Sardegna per un grosso incendio, spinto dal forte maestrale, che sta mandando in fumo macchia mediterranea nel territorio di Siniscola a monte Pizzinnu.

Le fiamme hanno attraversato la Statale 131 Dcn tra Nuoro e Olbia, che è stata bloccata. Il traffico viene deviato al Km 89 dagli uomini della Polizia stradale di Nuoro.

Sul posto opera un vasto schieramento di uomini e mezzi che sta contrastando le fiamme con difficoltà a causa del buio e soprattutto per le condizioni proibitive del vento.

L’incendio sta interessando una vasta zona cespugliata e di macchia mediterranea in prossimità del Km 89 della SS 131 DCN, nel territorio comunale di Siniscola. Sul posto operano due squadre dei vigili del fuoco di Nuoro.

Le operazioni di spegnimento sono aggravate dalla presenza di forte ventosità. A titolo precauzionale è stata interdetta la circolazione sulla SS131 DCN. Le Forze dell'ordine stanno disciplinando il traffico sull'importante asse viario Regionale.

Nel frangente la squadra di Siniscola è stata dislocata per un incendio sviluppatosi in un alloggio presso la SS125 in località Buddittogliu Straulas nel Comune di San Teodoro. Sul versante dell'Ogliastra il forte vento ha provocato l'abbattimenti di alberi con il conseguente ostacoli al traffico.

Particolarmente interessata la strada provinciale n. 28 di Gairo, la SS 125 via Garibaldi di Bari Sardo. Le squadre del Comando VVF di Nuoro sono tutte impegnate su vari fronti ricadenti sul territorio di propria competenza.