Vacanze in Sardegna per Di Maio, e la bella Virginia indossa la maglia della Dinamo col nome "Luigi"

Nella notte la coppia ha presenziato al party inaugurale del Lìo a Poltu Quatu

Di: Redazione Sardegna Live

Vacanze in Sardegna per Luigi Di Maio e Virginia Saba. Il leader del M5s sta trascorrendo alcuni giorni nella terra natale della bella fidanzata. Questa notte la coppia ha partecipato al party di inaugurazione del Lìo a Poltu Quatu, in Costa Smeralda.

Il Lìo, discoteca del gruppo Pacha e locale di punta delle trasgressive notti a Ibiza per calciatori e personaggi dello spettacolo, ha da oggi un suo spazio anche presso il molo di Poltu Quatu e il vicepremier era l'ospite d'eccezione della prima assoluta.

Dopo una notte di divertimento e spensieratezza, l'innamoratissima Virginia ha postato sul suo account Instagram una foto che la ritrae di spalle, affacciata a un balcone sul favoloso mare della Costa Smeralda, con addosso la canotta della Dinamo Sassari che riporta il nome "Luigi". "Time out", recita la didascalia che accompagna lo scatto. Relax e momenti romantici per la coppia più "chiacchierata" del momento.